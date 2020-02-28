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      Военные исполнили песню "Воины света" на украинском языке: впечатляющее видео

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      Заслуженный академический Ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Украины исполнил песню "Воины света" известной белорусской группы "Ляпис Трубецкой" на украинском языке. Выступление состоялось во время премьеры украинского фильма "Черкассы". В фильме изображена история реальных событий об аннексии Крыма, которые произошли в марте 2014 года на озере Донузлав.

      Песня "Воины света" является неофициальным гимном революции Достоинства в Украине. Для создателей фильма "Черкассы" она тоже особенная: на идею создания ленты режиссера Тимура Ященко вдохновило видео, снятое на корабле "Константин Ольшанский" весной 2014 года. Об этом информирует кинодистрибьютор MMD UA.

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      На нем моряки на палубе поют и танцуют под "Воинов света". В описании видео корабль был ошибочно назван "Черкассами", но режиссер решил включить этот эпизод в фильм.

      Во время премьеры киноленты в Киеве "Воинов света" хор военных выполнил на украинском языке. Зрители, присутствовавшие в этот момент в зале, убеждают: от выполнения были в восторге. Украинская версия известной песни пробрала всех "до мурашек по телу".

      Военные выполняют "Воинов света" на украинском: видео

      О чем фильм "Черкассы"? О том, как на тральщик "Черкассы", который в 2014 году находился на территории Крыма, напали российские войска. Корабль с украинскими моряками в течение 3 недель мужественно держал оборону и стал единственным судном, которое удержало флаг Украины на мачте.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Революция достоинства Аннексия Крыма Новости LifeStyle Вооруженные силы Украины Кино
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