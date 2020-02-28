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      Військові виконали пісню "Воїни світла" українською мовою: вражаюче відео

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      Військові виконали "Воїнів світла" українською / скріншот із відео

      Заслужений академічний Ансамбль пісні і танцю Збройних Сил України виконав пісню "Воїни світла" відомого білоруського гурту "Ляпис Трубецкой" українською мовою. Виступ відбувся під час прем’єри української стрічки "Черкаси". У фільмі зображена історія реальних подій про анексію Криму, які відбулися в березні 2014 року на озері Донузлав.

      Пісня "Воїни світла" є неофіційним гімном Революції Гідності в Україні. Для творців фільму "Черкаси" вона теж особлива: на ідею створення стрічки режисера Тимура Ященка надихнуло відео, відзняте на кораблі "Костянтин Ольшанський" весною 2014 року. Про це інформує кінодистриб'ютор MMD UA.

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      На ньому моряки на палубі співають та танцюють під "Воїнів світла". В описі відео корабель був помилково названий "Черкасами", але режисер вирішив включити цей епізод у фільм.

      Під час прем’єри кінострічки у Києві "Воїнів світла" хор військових виконав українською мовою. Глядачі, що були присутні у цей момент у залі, переконують від виконання були у захваті. Українська версія відомої пісні пробрала всіх "до мурах по тілу".

      Військові виконують "Воїнів світла" українською: відео

      Про що фільм "Черкаси"? Про те, як на тральщик "Черкаси", який у 2014 році перебував на території Криму, напали російські війська. Корабель з українськими моряками упродовж 3 тижнів мужньо тримав оборону і став єдиним судном, що утримало прапор України на щоглі.

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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Революція Гідності Анексія Криму Новини LifeStyle Збройні сили України Кіно Новини України
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