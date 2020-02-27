Росія чекала не такого: експерти пояснили, як армії України стати ще сильнішою

Коли почалась війна на Донбасі, Збройні сили України були у зношеному стані. Завдяки допомозі експертів та радників українська армія добилась значних успіхів протягом останніх років. Укранська армія стала грізнішою, ніж чекала Росія, однак попереду ще багато роботи.

Із початком війни українська армія зіштовхнулася з двома ключовими проблемами, пише National Interest.

Дивіться також: США передали Збройним силам України наметове містечко за 1,5 мільйона доларів – фото

По-перше, Україна продала чи списала велику частину свого старого радянського спадку в 1990-2000 роках. По-друге, як зазначає видання, "армія була погано підготовлена та погрузла в корупції й деморалізована".

ЗСУ перетворилися в централізовану професійну бойову силу з допомогою, зокрема, військових радників США й НАТО. Однак модернізація військового обладнання – досі проблема.

Допомога від США

Конгрес схвалив два пакети летальної допомоги для України. Водночас Володимир Зеленський має намір попросити про продовження підтримки, коли зустрінеться із американським лідером Дональдом Трампом. Видання зазначає, що військова допомога США для України була як стратегічно, так і тактично несуттєвою.

National Interest зазначає, що серед іншого Україна отримала:

невелике озброєння,

системи радіоелектронного захисту,

різне дрібне обладнання для особового складу, як от пристрої нічного бачення.

Як пишуть автори, така допомога не гарантує український успіх у поверненні Донбасу чи навіть гіпотетичному відбитті повномасштабного наступу Росії.

Водночас перлиною попередніх пакетів допомоги на 250 мільйонів доларів експерти називають протитанкові ракети Javelin.

Що передбачає нинішній план Конгресу? Забезпечення України портативними пусковими установками для ракет «земля повітря". Це теж буде символічний крок, оскільки у російських сил на Донбасі немає літаків.

Свої ВПС на Донбас РФ не відправить, бо це призведе до великої міжнародної кризи й збільшення ймовірності прямого втручання Заходу.



Військова допомога США для України / інфографіка 24 каналу

Що кажуть у Вашингтоні

Видання зазначає, що Білий дім бачить наслідки радикальніших дій – ескалація та шкода українським інтересам у сфері безпеки. Саме тому Україна навряд чи отримає стратегічно суттєву військову допомогу. Такою могли б стати ракети Patriot, які Київ мав намір купити минулого року.



Підтримка України з боку США / 24 канал

Які є альтернативи

National Interest зазначає, що ЗСУ у найближчому майбутньому можуть провести прагматичні військові реформи. Так, танки українських військових не підходять для боротьби в міських умовах. Однак чітке оперативне обґрунтування замінити роздутий арсенал із 800 старих БМП-2 більш сучасними й менш важкими бронемашинами піхоти.

Україна вже рухається у цьому напрямку, мова про збільшення БМП-1УМД. Ця бойова машина стала еволюційним продовженням радянського БМП-1 з цифровою системою управління, німецьким двигуном й оновленим пакетом озброєнь,

– пишуть автори.

Читайте також: Росія переозброїла весь корабельний склад у Криму: заява командувача ВМС України

Вони також зазначають, що розвинена мережа контрбатарейних РЛС й сучасних транспортних засобів може скоротити можливості ворожої артилерії.