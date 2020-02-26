Росія переозброїла весь корабельний склад у Криму: заява командувача ВМС України

Від початку анексії Криму Російська Федерація переозброїла весь корабельний склад півострова. Окрім цього окупанти пропрацювали над збільшенням сухопутних компонентів.

Про це повідомив командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко на форумі Age of Crimea 2020. Він сказав: "Практично за 6 років Росія переозброїла весь корабельний склад. Замість 29 кораблів уже 42. З них 12 є носіями ракетної зброї".

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"Сумарний залп ракетами типу "Калібр" складає 72 пуски, а якщо брати до уваги і Каспійську флотилію РФ, і береговий компонент – ракетні комплекси "Бастіон" і "Бал", то він складає приблизно 120 ракет. А до 2022 року цей сумарний залп, за нашими прогнозами, буде доведено до 168 пусків", – наголосив він.



Ракетні комплекси "Бастіон" і "Бал"

Воронченко пояснив, що Росія серйозно посилили сухопутний компонент на півострові. Також додав, що раніше там не було й протикорабельних комплексів.

"Вони мали на той час 810-ту бригаду морської піхоти. Практично у декілька разів вони наростили сухопутний компонент. Там створений 22-й армійський корпус і є такі прогнози, що 22-й армійський корпус буде переформований у 22-гу армію", – додав голова ВМС України.

Як Росія окупувала український Крим і Донбас?У 2014 році під час Євромайдану у Києві Росія перекинула на територію Криму своїх військових та анексувала півострів. Вже 16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії. Україна та цивілізований світ оголосили референдум незаконним.



Вже весною 2014 року РФ вдерлася на Схід України та почала там війну, яка триває досі. Росія постійно підтримує підконтрольних йому бойовиків, надає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських