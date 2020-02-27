Варіантів декілька, – Загороднюк розповів, чому бойовики влаштували бій під Золотим

Пекельна атака проросійських бойовиків на українські позиції під Золотим не вплине на подальше розведення сил на Донбасі. Окупанти могли влаштувати бій з різною метою: щоб захопити позиції ЗСУ, що їм не вдалося, розхитати суспільну ситуацію чи зірвати переговори.

Таку думку висловив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю LB.ua. Він наголосив, що атака бойовиків під Золотим – це операція, яка не вдалася.

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Очільник Міноборони додав, що українські захисники гідно відповіли на обстріли бойовиків. На жаль, під час бою загинув боєць ЗСУ, але втрати окупантів були значно більшими.

Варіантів (причини атаки, – 24 канал) може бути кілька: спроба зірвати якісь переговори або розхитати суспільну ситуацію. Може, зайняти якісь позиції, що зробити їм не вдалося. Дані нашої розвідки дозволять говорити про цілі більш точно. У результаті бою загинув один військовий. З того боку – чотири. Думаю, наступного разу вони добре подумають перш ніж наступати. Ми гідно відповіли на атаку,

– наголосив Загороднюк.

Також він пояснив, що в самому Золотому було спокійно. Тому ворожа атака не ставить під загрозу розведення сил в наступних запланованих точках.

"У самому Золотому, в передбачуваній зоні розведення, було спокійно. Безпосередньо зона не обстрілювалася", – підсумував міністр.

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Що відомо про бій під Золотим

Це був наймасштабніший бій на фронті з 2018 року. Підконтрольні Росії бойовики почали атаку проти підрозділів Об’єднаних сил о 5 годині ранку 18 лютого. Бій тривав понад 5 годин – до 10:30.

Російські найманці намагалися прорватися через лінію зіткнення, проте українські військові гідно втримали наші позиції.

Де стріляли окупанти? Вони 56 разів обстріляли позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний.

На жаль, під час бою Україна зазнала важких втрат: загинув військовий Максим Хітайлов, 3 бійці отримали поранення, ще 2 – контузію.

Не обійшлося без жертв і у лавах окупантів: 4 загиблих, 6 поранених.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ця атака під Золотим є цинічною провокацією з боку окупантів у п’яту річницю Дебальцівської трагедії. Бій на передовій – це спроба зірвати мирний процес на Донбасі.



Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу