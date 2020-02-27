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      Вариантов несколько, – Загороднюк рассказал, почему боевики устроили бой под Золотым

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      Загороднюк прокомментировал атаку боевиков под Золотым / Getty images

      Адская атака пророссийских боевиков на украинские позиции под Золотым не повлияет на дальнейшее разведение сил на Донбассе. Оккупанты могли устроить бой с разной целью: чтобы захватить позиции ВСУ, что им не удалось, расшатать общественную ситуацию или сорвать переговоры.

      Такое мнение высказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua. Он отметил, что атака боевиков под Золотым – это операция, которая не удалась.

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      Глава Минобороны добавил, что украинские защитники достойно ответили на обстрел боевиков. К сожалению, во время боя погиб боец ​​ВСУ, но потери оккупантов были значительно больше.

      Вариантов (причины атаки – 24 канал) может быть несколько: попытка сорвать какие-то переговоры или расшатать общественную ситуацию. Может, занять какие-то позиции, что сделать им не удалось. Данные нашей разведки позволят говорить о целях более точно. В результате боя погиб один военный. С той стороны – четыре. Думаю, в следующий раз они хорошо подумают прежде чем наступать. Мы достойно ответили на атаку,
      – отметил Загороднюк.

      Также он пояснил, что в самом Золотом было спокойно. Поэтому вражеская атака не ставит под угрозу разведение сил в следующих запланированных точках.

      "В самом Золотом, в предполагаемой зоне разведения, было спокойно. Непосредственно зона не обстреливалась", – подытожил министр.

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      Что известно о бое под Золотым

      • Это был самый масштабный бой на фронте с 2018 года. Подконтрольные России боевики начали атаку против подразделений Объединенных сил в 5 часов утра 18 февраля. Бой продолжался больше 5 часов – до 10:30.
      • Российские наемники пытались прорваться через линию соприкосновения, однако украинские военные достойно удержали наши позиции.

      Где стреляли оккупанты? Они 56 раз обстреляли позиции ВСУ вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

      • К сожалению, во время боя Украина понесла тяжелые потери: погиб военный Максим Хитайлов, 3 бойца получили ранения, еще 2 – контузию.
      • Не обошлось без жертв и в рядах оккупантов: 4 погибших, 6 раненых.
      • Президент Владимир Зеленский отметил, что эта атака под Золотым является циничной провокацией со стороны оккупантов в пятую годовщину Дебальцевской трагедии. Бой на передовой – это попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.

      розведення військ на Донбасі, війна на Донбасі
      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Вооруженные силы Украины Потери Разведение войск Пророссийские боевики Война на Донбассе Ситуация в Золотом Бой возле Золотого Міністерство оборони України Андрей Загороднюк Новости Украины Новости политики
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