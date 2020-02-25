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      Не вірю у випадковість, – Данілов про бій біля Золотого і групи впливу в Росії

      - Читать новость на русском
      Данілов не вірить у збіг бою під Золотим і звільнення Суркова / Пресслужба РНБО

      У Росії триває внутрішня боротьба – її результатом стала спроба наступу бойовиків біля Золотого. Водночас співпадіння у часі атаки російський збройних формувань та звільнення Владислава Суркова – не випадковість.

      Не всі у Росії хочуть, щоб мінські угоди і нормандський формат виконувалися. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Ліга.нет".

      Знайте більше: Прикривав побратимів: з'явилися деталі бою під Золотим, в якому загинув Максим Хітайлов

      Данілов заявив, що атака бойовиків біля Золотого якраз показала одну із таких груп впливу у Росії. Водночас секретар РНБО зазначив, що в той же день з'явився указ Путіна про звільнення одного з його помічників – Владислава Суркова. Саме він нібито відповідав за "українське питання". 

      Я не вірю у випадковість деяких речей. Більш того, в той день проходило засідання ради безпеки ООН, яке було скликано Росією. І для них була не дуже приємна річ, коли вони порушили всі домовленості і виглядали там не дуже впевнено,
      – пояснив він.

      Водночас Данілов наголосив, що глобально тактика Росії – підпорядкувати Україну. Однак, за його словами, є люди, "які хочуть це зробити військовим способом, а є – гібридним способом".

      "Свого часу Лавров проговорився про їхню доктрину. Вони кажуть, що захищають не росіян, а російськомовних. Тому вони сьогодні роздають паспорти наліво і направо. Хто завгодно в світі, якщо розмовляє російською, може отримати цей "двоголовий" папірець", – додав секретар РНБО.

      Спроба наступу біля Золотого

      Проросійські бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення вранці 18 лютого. Ця атака окупаційних військ є наймасштабнішою з 2018 року..

      Де стріляли? Поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24.

      • Через обстріли бойовиків загинув 1 український воїн Максим Хитайлов, 3 отримали поранення і 5 – поранення та травми.

      Окупанти намагалися приховати свою поразку і звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого. Командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.

      Читайте також: Ще одна спроба наступу бойовиків на Донбасі: Бутусов розповів деталі

      • Згодом глава Міноборони України підтвердив, що українські військові покинули спостережний пункт під час вчорашнього бою на Донбасі. За словами голови комітету з питань нацбезпеки Олександра Завитневича, мовиться про так званий пункт "Баня". У Міноборони переконують, що це тимчасово.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики РНБО Олексій Данілов Новини Росії Бій біля Золотого Розведення військ
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