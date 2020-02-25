Не вірю у випадковість, – Данілов про бій біля Золотого і групи впливу в Росії

У Росії триває внутрішня боротьба – її результатом стала спроба наступу бойовиків біля Золотого. Водночас співпадіння у часі атаки російський збройних формувань та звільнення Владислава Суркова – не випадковість.

Не всі у Росії хочуть, щоб мінські угоди і нормандський формат виконувалися. Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв’ю "Ліга.нет".

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Данілов заявив, що атака бойовиків біля Золотого якраз показала одну із таких груп впливу у Росії. Водночас секретар РНБО зазначив, що в той же день з'явився указ Путіна про звільнення одного з його помічників – Владислава Суркова. Саме він нібито відповідав за "українське питання".

Я не вірю у випадковість деяких речей. Більш того, в той день проходило засідання ради безпеки ООН, яке було скликано Росією. І для них була не дуже приємна річ, коли вони порушили всі домовленості і виглядали там не дуже впевнено,

– пояснив він.

Водночас Данілов наголосив, що глобально тактика Росії – підпорядкувати Україну. Однак, за його словами, є люди, "які хочуть це зробити військовим способом, а є – гібридним способом".

"Свого часу Лавров проговорився про їхню доктрину. Вони кажуть, що захищають не росіян, а російськомовних. Тому вони сьогодні роздають паспорти наліво і направо. Хто завгодно в світі, якщо розмовляє російською, може отримати цей "двоголовий" папірець", – додав секретар РНБО.

Спроба наступу біля Золотого

Проросійські бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення вранці 18 лютого. Ця атака окупаційних військ є наймасштабнішою з 2018 року..

Де стріляли? Поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Бій тривав приблизно від 5 ранку і до 10:24.

Через обстріли бойовиків загинув 1 український воїн Максим Хитайлов, 3 отримали поранення і 5 – поранення та травми.

Окупанти намагалися приховати свою поразку і звинуватити українську сторону у спробі нападу поблизу Золотого. Командування ООС офіційно заявило: українські захисники ніколи не застосовують зброю першими.

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