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      Россия ждала не такого: эксперты объяснили, как армии Украины стать еще сильнее

      - Читати новину українською
      Армия Украины стала сильнее, чем ждала Россия, – National Interest / 24 канал

      Когда началась война на Донбассе, Вооруженные силы Украины были в изношенном состоянии. Благодаря помощи экспертов и советников, украинская армия добилась значительных успехов в течение последних лет. Украинская армия стала позначительнее, чем ожидала Россия, однако впереди еще много работы.

      С началом войны украинская армия столкнулась с двумя ключевыми проблемами, пишет National Interest.

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      Во-первых, Украина продала или списала большую часть своего старого советского наследства в 1990-2000 годах. Во-вторых, как отмечает издание, "армия была плохо подготовлена и погрязла в коррупции и деморализована".

      ВСУ превратились в централизованную профессиональную боевую силу с помощью, в частности, военных советников США и НАТО. Однако модернизация военного оборудования – до сих пор проблема.

      Помощь от США

      Конгресс одобрил два пакета летальной помощи для Украины. В то же время Владимир Зеленский намерен попросить о продлении поддержки, когда встретится с американским лидером Дональдом Трампом. Издание отмечает, что военная помощь США для Украины была как стратегически, так и тактически несущественной.

      National Interest отмечает, что среди прочего Украина получила:

      • небольшое вооружение,
      • системы радиоэлектронной защиты,
      • разное мелкое оборудование для личного состава, как устройства ночного видения.

      Как пишут авторы, такая помощь не гарантирует украинский успех в возвращении Донбасса или даже гипотетическом отражении полномасштабного наступления России.

      В то же время жемчужиной предыдущих пакетов помощи на 250 миллионов долларов эксперты называют противотанковые ракеты Javelin.

      Что предполагает нынешний план Конгресса? Обеспечение портативными пусковыми установками для ракет "земля воздух". Это тоже будет символический шаг, поскольку у российских сил на Донбассе нет самолетов.

      Свои ВВС на Донбасс РФ не отправит, потому что это приведет к большому международному кризису и увеличению вероятности прямого вмешательства Запада.

      Допомога США
      Военная помощь США для Украины / инфографика 24 канала

      Что говорят в Вашингтоне

      Издание отмечает, что Белый дом видит последствия более радикальных действий – эскалация и вред украинским интересам в сфере безопасности. Именно поэтому Украина вряд ли получит стратегически существенную военную помощь. Такой могли бы стать ракеты Patriot, которые Киев был намерен купить в прошлом году.

      Трамп
      Поддержка Украины со стороны США / 24 канал

      Какие есть альтернативы

      National Interest отмечает, что ВСУ в ближайшем будущем могут провести прагматичные военные реформы. Так, танки украинских военных не подходят для борьбы в городских условиях. Однако четкое оперативное обоснование заменить раздутый арсенал из 800 старых БМП-2 более современными и менее тяжелыми бронемашинами пехоты.

      Украина уже движется в этом направлении, речь об увеличении БМП-1УМД. Эта боевая машина стала эволюционным продолжением советского БМП-1 с цифровой системой управления, немецким двигателем и обновленным пакетом вооружений,
      – пишут авторы.

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      Они также отмечают, что развитая сеть контрбатарейных РЛС и современных транспортных средств может сократить возможности вражеской артиллерии.

      Порывы ветра и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение
      сегодня
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Оружие Аннексия Крыма Новости США Вооруженные силы Украины
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