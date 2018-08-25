Военные корабли России провели комплекс учений в Черном море

Накануне фрегаты Черноморского флота России "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" во время планового перехода из оккупированного Севастополя в Средиземное море выполнили ряд корабельных боевых учений на полигонах боевой подготовки в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Читайте также: Реальная агрессия России в Черном и Азовском море: объяснение от ВМС

Как подчеркивается, экипажи кораблей совместно с вертолетами Ка-27ПЛ отработали задачи по взлетам и посадкам на палубу кораблей, провели тренировки по поиску и слежению за подводной лодкой.

Кроме того, с целью проверки слаженности работы всех систем авиационных комплексов кораблей, были проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов.



Фрегат флота РФ "Адмирал Эссен"

Российское оборонное ведомство добавляет, что в последний раз вышеуказанные экипажи кораблей находились в черноморских проливах Босфор и Дарданеллы. Планируется, что уже 25 августа судна войдут в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.

Напомним, в конце июля 24 канал сообщал, что в Одесский порт зашли корабли постоянной военно-морской группы НАТО. Сколько они пробудут в Украине, тогда информации не было.