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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Військові кораблі з Росії провели комплекс навчань у Чорному морі

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Фрегат "Адмірал Григорович" брав свого часу участь у війні у Сирії
Фрегат "Адмірал Григорович" брав свого часу участь у війні у Сирії / Соцмережі

Напередодні фрегати Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" під час планового переходу з окупованого Севастополя у Середземне море виконали низку корабельних бойових навчань на полігонах бойової підготовки у Чорному морі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони РФ.

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Як підкреслюється, екіпажі кораблів спільно з вертольотами Ка-27ПЛ відпрацювали завдання зі злетів і посадок на палубу кораблів, провели тренування з пошуку та стеження за підводним човном.

Крім того, з метою перевірки злагодженості роботи всіх систем авіаційних комплексів кораблів, було проведено тренування корабельних розрахунків, що забезпечують польоти вертольотів.


Фрегат флот РФ "Адмірал Ессен"

Російське оборонне відомство додає, що востаннє вищезазначені екіпажі кораблів перебували у чорноморських протоках Босфор і Дарданелли. Планується, що вже 25 серпня судна увійдуть до складу сил постійного з’єднання Військово-Морського Флоту в далекій морській зоні.

Нагадаємо, наприкінці липня 24 канал повідомляв, що в Одеський порт зайшли кораблі постійної військово-морської групи НАТО. Скільки саме вони пробудуть в Україні, тоді інформації не було. 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Криму Водний транспорт Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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