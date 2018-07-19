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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Военные "наслаждаются хлебным перемирием": как прошли сутки на Донбассе

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18 июля ни один украинский защитник не пострадал. Накануне был едва ли не самый тихий день за всю неделю. Однако этой ночью российско-террористические войска таки активизировались.

Они 17 раз открывали огонь по украинским позициям, в том числе трижды с запрещенного минского договоренностями вооружения.

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Одной из самых горячих точек украинского Востока остаются позиции украинских армейцев вблизи оккупированной Горловки. Здесь враг не прекращает стрелять несмотря на любые договоренности.

Вся территория здесь в воронках, стены в дырах от вражеских обстрелов. Позиции боевиков отсюда видно хорошо, как и оккупированную Горловку. Бойцы следят за вражескими диверсантами и днем, и ночью.

Пророссийские боевики стреляют периодичностью каждые 2-3 дня. Мы даем им отпор, отвечаем на их огонь и они уходят. Успокаиваются, а затем это снова повторяется,
– сказал военнослужащий ВСУ Николай.

За прошедшие сутки враг решил не обстреливать украинские позиции с артиллерии, а зайти на них. Наблюдатели засекли группу диверсантов. Те открыли огонь, но получили ответ из пулемета.

Когда ДРГ отогнали, бойцы выходят на безопасную территорию. Правда, отдохнуть враг не дает, неподалеку слышны около восьми вражеских снарядов 73 калибра.

С Малой Промки, как она у нас называется с БМП-1. По нас не попали, но позже с КСП роты появилась команда, что возможен обстрел с серьезного оружия артиллерии, минометов. Поэтому мы находимся сейчас здесь,
рассказал военнослужащий ВСУ Александр.

Уже под утро враг почти успокоился, изредка нарушая тишину очередями из стрелкового оружия, а бойцы продолжают наслаждаться так называемым хлебным перемирием.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Минские договоренности
Источник: 24 канал
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