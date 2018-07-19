Військові "насолоджуються хлібним перемир'ям": як минула доба на Донбасі

18 липня жоден український захисник не постраждав. Напередодні був чи не найтихіший день за увесь тиждень. Однак цієї ночі російсько-терористичні війська таки активізувались.

Вони 17 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Однією із найгарячіших точок українського Сходу залишаються позиції українських армійців поблизу окупованої Горлівки. Тут ворог не припиняє стріляти незважаючи на будь-які домовленості.

Уся територія тут у вирвах, стіни в дірках від ворожих обстрілів. Позиції бойовиків звідси видно гарно, як і окуповану Горлівку. Бійці пильнують ворожих диверсантів і вдень, і вночі.

Проросійські бойовики стріляють періодичністю кожні 2-3 дні. Ми даємо їм відсіч, відповідаємо на їхній вогонь і вони відходять. Заспокоюються, а потім це знову повторюється,

– сказав військовослужбовець ЗСУ Микола.

Минулої доби ворог вирішив не обстрілювати українські позиції з артилерії, а зайти на них. Спостерігачі засікли групу диверсантів. Ті відкрили вогонь, але отримали відповідь із кулемета.

Коли ДРГ відігнали, бійці виходять на безпечнішу територію. Щоправда, відпочити ворог не дає, неподалік чути близько восьми ворожих снарядів 73 калібру.

З Малої Промки, як вона у нас називається з БМП-1. По нас не поцілили, але пізніше з КСП роти появилася команда, що можливий обстріл з серйознішої зброї – артилерії, мінометів. Тому ми знаходимось зараз тут,

– розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Вже під ранок ворог майже вгамувався, зрідка порушуючи тишу чергами зі стрілецької зброї, а бійці продовжують насолоджуватись так званим хлібним перемир'ям.

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