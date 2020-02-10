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      Военные США и Украины проинспектируют небо над Россией

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      Самолет АН-30 / Википедия

      В период с 10 по 14 февраля совместная миссия США и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации.

      По информации ТАСС, об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности РФ Сергей Рыжков.

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      Известно, что полет будут осуществлять на румынском самолете наблюдения АН-30 с аэродрома Кубинка в рамках реализации международного договора по открытому небу.

      Важно! Самолет наблюдения АН-30 входит в класс самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

      Российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

      Что известно о Договор по открытому небу?
      Его приняли представители 23 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1992 году в Хельсинки. Его цель – укрепление взаимопонимания и доверия. Всем участникам предоставляется возможность открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях, вызывающих у них беспокойство.На данный момент участниками договора "Открытое небо" являются более 30 государств.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости России Новости США
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