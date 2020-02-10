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      США та Україна проінспектують небо над Росією

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      Літак АН-30 / Вікіпедія

      У період з 10 по 14 лютого спільна місія США і України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації.

      За інформацією ТАСС, про це повідомив начальник Національного центру зі зменшення ядерної небезпеки РФ Сергій Рижков.

      До слова: Адміністрація Трампа затримує поставку в Україну 6 замовлень на зброю, – ЗМІ

      Відомо, що політ будуть здійснювати на румунському літаку спостереження АН-30 з аеродрому Кубинка в рамках реалізації міжнародного договору з відкритого неба.

      Важливо! Літак спостереження АН-30 входить до класу літаків, які не призначені для застосування будь-якої зброї.

      Російські фахівці на борту літака спостереження контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури спостереження.

      Що відомо про договір з відкритого неба? Його прийняли представники 23 держав-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі в 1992 році в Хельсінкі. Його мета – зміцнення взаєморозуміння і довіри. Всім учасникам надається можливість відкрито збирати інформацію про збройні сили та заходи, що викликають у них занепокоєння. Зараз учасниками договору "Відкрите небо" є понад 30 держав.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини Росії Новини США
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