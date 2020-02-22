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      Военные США имитировали ядерный удар России по Европе

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      Военные США имитировали ядерный удар России по Европе / Getty images

      Военные США провели масштабные учения и имитировали ядерный удар Российской Федерации по объектам НАТО в Европе.

      Об этом сообщил представитель Пентагона во время брифинга. По его словам, в сценарий учений входила нештатная ситуация в Европе, в которой РФ решает ограниченно использовать ядерное оружие малой мощности против объекта на территории НАТО.

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      "Затем начинается разговор, который был бы в этом случае, сначала с министром обороны, а затем в конечном счете с президентом, чтобы решить, какой давать ответ", – рассказал представитель министерства обороны США.

      Какой был бы ответ США – неизвестно, представитель Пентагона пояснил: "Ответ США был бы. Не буду об этом говорить, но это был бы ограниченный ответ".

      В то же время он отметил, что во время учений военные США симулировали ответ с использованием ядерного оружия.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости России Ядерная безопасность Украина – Россия Новости США
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