Військові США імітували ядерний удар Росії по Європі

Військові США провели масштабні навчання та імітували ядерний удар Російської Федерації по об'єктах НАТО у Європі.

Про це повідомив представник Пентагону під час брифінгу. За його словами, у сценарій навчань входила позаштатна ситуація в Європі, у якій РФ вирішує обмежено використовувати ядерну зброю малої потужності проти об'єкта на території НАТО.

Зверніть увагу! Ядерні боєголовки у світі – скільки їх і в яких країнах: інфографіка

"Потім починається розмова, який би був в цьому випадку, спочатку з міністром оборони, а потім в кінцевому рахунку з президентом, щоб вирішити, який давати відповідь", – розповів представник міністерства оборони США.

Яка була б відповідь США – невідомо, представник Пентагону пояснив: "Відповідь США була б. Не буду про це говорити, але це була б обмежена відповідь".

Водночас він наголосив, що під час навчань військові США симулювали відповідь з використанням ядерної зброї.

НАТО та російські ракети: якою буде реакція Альянсу на нове загострення – читайте у матеріалі 24 каналу



Кількість ядерних боєголовок у світі / Інфографіка 24 каналу