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      Військові США імітували ядерний удар Росії по Європі

      -
      Військові США імітували ядерний удар Росії по Європі / Getty images

      Військові США провели масштабні навчання та імітували ядерний удар Російської Федерації по об'єктах НАТО у Європі.

      Про це повідомив представник Пентагону під час брифінгу. За його словами, у сценарій навчань входила позаштатна ситуація в Європі, у якій РФ вирішує обмежено використовувати ядерну зброю малої потужності проти об'єкта на території НАТО.

      Зверніть увагу! Ядерні боєголовки у світі – скільки їх і в яких країнах: інфографіка

      "Потім починається розмова, який би був в цьому випадку, спочатку з міністром оборони, а потім в кінцевому рахунку з президентом, щоб вирішити, який давати відповідь", – розповів представник міністерства оборони США.

      Яка була б відповідь США – невідомо, представник Пентагону пояснив: "Відповідь США була б. Не буду про це говорити, але це була б обмежена відповідь". 

      Водночас він наголосив, що під час навчань військові США симулювали відповідь з використанням ядерної зброї. 

      НАТО та російські ракети: якою буде реакція Альянсу на нове загострення – читайте у матеріалі 24 каналу


      Кількість ядерних боєголовок у світі / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Ядерна безпека Україна – Росія Новини Росії Новини США Новини України
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