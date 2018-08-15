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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Военные в зоне ООС проверили готовность "Ураганов": впечатляющее видео

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В сети показали впечатляющее видео с военных тренировок с РСЗО "Ураган"
В сети показали впечатляющее видео с военных тренировок с РСЗО "Ураган" / Фото из открытых источников

В штабе Операции объединенных сил заявили, что РСЗО "Ураган" готовы к бою и показали видео с тренировок украинских защитников.

Соответствующее видео обнародовал пресс-центр ООС.

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Основной задачей РСЗО "Ураган" является поражение живой силы, техники противника и морских целей. Во время полевых тренировок батарея занимала огневые позиции, отрабатывала работу по целям и отходила с огневых позиций,
– говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что экипажи боевых машин с задачами справились и готовы выполнять задачи по назначению.

Видео военных тренировок с применением РСЗО "Ураган":

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие
Источник: 24 канал
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