Військові у зоні ООС перевірили готовність "Ураганів": вражаюче відео
У штабі Операції об'єднаних сил заявили, що РСЗВ "Ураган" готові до бою та показали відео із тренувань українських оборонців.
Відповідне відео оприлюднив прес-центр ООС.
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Основним завданням РСЗВ «Ураган» є ураження живої сили, техніки противника та морських цілей. Під час польових тренувань, батарея займала вогневі позиції, відпрацьовувала роботу по цілях та відходила з вогневих позицій,
– йдеться у повідомленні штабу.
Зазначається, що екіпажі бойових машин із завданнями впоралися та готові виконувати завдання за призначенням.
Відео військових тренувань із застосуванням РСЗВ "Ураган":
Джерело: 24 канал
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