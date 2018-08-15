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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Військові у зоні ООС перевірили готовність "Ураганів": вражаюче відео

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В мережі показали вражаюче відео із військових тренувань із РСЗВ "Ураган"
В мережі показали вражаюче відео із військових тренувань із РСЗВ "Ураган" / фото з вільних джерел

У штабі Операції об'єднаних сил заявили, що РСЗВ "Ураган" готові до бою та показали відео із тренувань українських оборонців.

Відповідне відео оприлюднив прес-центр ООС.

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Основним завданням РСЗВ «Ураган» є ураження живої сили, техніки противника та морських цілей. Під час польових тренувань, батарея займала вогневі позиції, відпрацьовувала роботу по цілях та відходила з вогневих позицій,
– йдеться у повідомленні штабу.

Зазначається, що екіпажі бойових машин із завданнями впоралися та готові виконувати завдання за призначенням.

Відео військових тренувань із застосуванням РСЗВ "Ураган":

 

Теги: Війна на Донбасі Новини України Операція Об'єднаних сил Зброя
Джерело: 24 канал
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