Военные ВСУ ликвидировали позицию пророссийских боевиков возле Марьинки: видео

Пророссийские боевики активизировали обстрелы на передовой. 25 марта двое украинских бойцов получили ранения. Военные ВСУ уничтожили огневую точку врага.

Прицельным огнем из боевой машины пехоты вблизи Марьинки украинские защитники ликвидировали позицию боевиков, с которой те ежедневно обстреливали как армейцев, так и гражданских жителей.

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Военнослужащий ВСУ Дмитрий отметил, что после уничтожения позиции на терриконе, оттуда враг уже не беспокоит украинцев. Однако активизировался на других позициях.

На видео видно, как остатки укреплений боевиков разлетаются вокруг

Теперь боевики стреляют из подножия террикона, то есть из менее выгодных для себя позиций. Хотя попыток снова занять высоту террористы не оставляют.

Еще несколько дней назад враг очень прицельно стрелял по позициям ВСУ, одна из пулеметных пуль едва не залетела в бойницу украинских военных.

Обстреляли средь бела дня. Даже не знаю, то ли была винтовка, то ли пулемет, который одиночными стрелял. Попали в бронещит. Он свою функцию выполнил: пуля застряла прямо в нем,

– рассказал Дмитрий.

Для него такая ситуация привычная, мужчина воюет с самого начала. Начинал в добровольческом батальоне "Днепр-1", впоследствии перешел в ВСУ. Пообещал себе, что будет до конца. А чтобы не забывать – решил не брить бороду до самой победы.

Не брить бороду до победы – для Дмитрия как напоминание, почему он воюет

Ольга воюет также с самого начала. Сама она из российского Челябинске, однако как только Россия напала на Украину, приехала защищать нашу страну. Недавно женщина получила украинский паспорт. Предстоящие выборы – первые для нее в новом статусе.

Будет голосовать весь наш личный состав. Не знаю, как можно не идти на выборы. За кого голосовать – это уже выбор каждого, и прийти на участок – это гражданский долг,

– отметила Ольга.

Специально для украинских военных в ЦИК приняли отдельно постановление, согласно которого создали специальные комиссии вплотную к передовой: чтобы каждый военнослужащий смог отдать свой голос на президентских выборах.

Ранее Член ЦИК Михаил Вербенский заявил, что на таких участках в зоне операции Объединенных сил на Донбассе смогут проголосовать 47 тысяч военных.