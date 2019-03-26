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      Військові ЗСУ ліквідували позицію проросійських бойовиків біля Мар'їнки: відео

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      Проросійські бойовики активізували обстріли на передовій. 25 березня двоє українських бійців зазнали поранень. Натомість, військові ЗСУ знищили вогневу точку ворога.

      Прицільним вогнем з бойової машини піхоти поблизу Мар'їнки українські захисники ліквідували позицію бойовиків, з якої ті щодня обстрілювали як армійців, так і цивільних мешканців.

      Читайте також: Скільки бійців Нацгвардії загинуло у війні на Донбасі

      Військовослужбовець ЗСУ Дмитро зазначив, що після знищення позиції на териконі, звідти ворог вже не турбує українців. Проте активізувався на інших позиціях.


      На відео видно, як залишки укріплень бойовиків розлітаються навкруги

      Тепер бойовики стріляють з підніжжя терикону, тобто з менш вигідних для себе позицій. Хоча спроб знову зайняти висоту терористи не полишають.

      Ще декілька днів тому ворог дуже прицільно стріляв по позиціях ЗСУ, одна з кулеметних куль ледь не залетіла до бійниці українських військових.

      Обстріляли серед білого дня. Навіть не знаю, чи то була гвинтівка чи кулемет, який одиночними стріляв. Попали в бронещит. Він свою функцію виконав: куля застрягла прямо в ньому,
      – розповів Дмитро.

      Для нього така ситуація звична, чоловік воює із самого початку. Починав у добровольчому батальйоні "Дніпро-1", згодом перейшов в ЗСУ. Пообіцяв собі, що буде до кінця. А щоб не забувати – вирішив не голити бороду до самої перемоги.


      Не голити бороду до перемоги – для Дмитра як нагадування, чому він воює

      Ольга воює також від початку. Сама вона з російського Челябінську, проте як тільки Росія напала на Україну, приїхала боронити нашу країну. Нещодавно жінка отримала український паспорт. Майбутні вибори – перші для неї у новому статусі. 

      Голосуватиме весь наш особовий склад. Не знаю, як можна не йти на вибори. За кого голосувати – це вже вибір кожного, та прийти на дільницю – це громадянський обов'язок,
      – наголосила Ольга.

      Спеціально для українських військових у ЦВК прийняли окремо постанову, згідно з якою створили спеціальні комісії впритул до передової: щоб кожен армієць зміг віддати свій голос на президентських виборах.

      Раніше Член ЦВК Михайло Вербенський заявив, що на таких дільницях у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі зможуть проголосувати 47 тисяч військових.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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