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      Военные заминируют участок Азовского моря: подробности

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      Обучение по минированию в Азовском море / Фото из соцсетей ООС

      Украинские военные собираются установить минные поля вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. Таким образом они обезопасят участок от враждебного морского десанта.

      Пока соответствующие учения провела тактическая группа "Тритон", входящая в состав ООС. Они отработали алгоритм действий по загрузке морских донных мин на корабль. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил.

      Важно! В Офисе генпрокурора отчитались о потерях Украины на Донбассе в течение 2019-20 годов

      Экипаж малого бронированного артиллерийского катера "Лубны" отработал выполнение боевого упражнения по загрузке морских донных мин на корабль, закрепление их на палубе и приведение в боевую готовность. Уже вскоре для корабельно-катерной группы будет спланирован выход в море для установления минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря,
      – говорится в сообщении.

      Внимание! В августе 2019 года стало известно, что российские оккупационные войска устанавливали морские мины вдоль побережья Азовского моря на оккупированной территории Донецкой области. Такие дерзкие действия боевиков несли угрозу гражданским жителям приморского региона.

      Кроме того, корабли береговой охраны ФСБ России неоднократно провоцировали украинские силы в Мариупольском районе Азовского моря. Все происходило в вечернее время – после 21 часов. В частности, россияне освещали катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения длились по несколько минут.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Украина – Россия
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