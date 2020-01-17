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      Військові замінують ділянку Азовського моря: подробиці

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      Навчання з мінування в Азовському морі / Фото із соцмереж ООС

      Українські військові збираються встановити мінні поля уздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря. Таким чином вони убезпечать ділянку від ворожого морського десанту.

      Поки що відповідні навчання провела тактична група "Тритон", що входить до складу ООС. Вони відпрацювали алгоритм дій щодо завантаження морських донних мін на корабель. Про це інформує пресслужба Об’єднаних сил.

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      Екіпаж малого броньованого артилерійського катера "Лубни" відпрацював виконання бойової вправи з завантаження морських донних мін на корабель, закріплення їх палубі та приведення у бойову готовність. Вже незабаром для корабельно-катерної групи буде спланований вихід в море щодо встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря,
      – мовиться у повідомленні.

      Увага! У серпні 2019 року стало відомо, що російські окупаційні війська встановлювали морські міни вздовж узбережжя Азовського моря на окупованій території Донецької області. Такі зухвалі дії бойовиків несли загрозу цивільним жителям приморського регіону.

      Окрім того, кораблі берегової охорони ФСБ Росії неодноразово провокували українські сили у Маріупольському районі Азовського моря. Усе відбувалося у вечірній час – після 21 години. Зокрема, росіяни освітлювали катери Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривали по кілька хвилин.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
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