Вероятно, мы бы никогда об этом не узнали. Но родные военнослужащих из Якутии решили защищать своих, пожаловавшись на нарушение их прав. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Обращение направили в минобороны России

О ситуации сообщила заместитель главы регионального правительства Ольга Балабкина. В своем телеграм-канале она обратила внимание на жалобы от родных военнослужащих из Якутии. Их без согласия зачисляют в отряды ЧВК. Это стало причиной обращения в военную прокуратуру и министерство обороны России.

Балабкина отметила, что семьи военных, участвующих в так называемой "спецоперации", попросили помощи у республиканской группы. В их обращении содержалась "информация о включении их родных без ихнего согласия в отряды частных военных компаний". Заметим, что не конкретизируется, о каких ЧВК говорится.

В то же время следует понимать, что частные военные компании и произвол – слова-синонимы. Чего только стоит вербовка зеков в ЧВК "Вагнер".

Правозащитники поражены цифрами

Правозащитник из Чечни, бывший юрист Комитета против пыток Абубакар Янгулбаев в эфире 24 Канала прокомментировал ситуацию. По его словам, российская власть издевается над законами, которые сама же принимала. Более того, она использует их против собственного населения, граждан России.

Теперь известно, что в ЧВК "Вагнер" якобы завербовали 17 тысяч заключенных. Но правозащитники сходятся во мнении, что реальная цифра выше. Не удивительно, что из российских тюрем буквально "исчезают" заключенные.

Как отмечает Янгулбаев, 17 тысяч – преуменьшенная цифра. Только в Самарской области официально пропали 2 700 заключенных. Он предполагает, что большинство из них стали наемниками Евгения Пригожина.

В то же время правозащитник напоминает, что в России около сотни регионов. Кроме того, он призвал не забывать и о тех, кто находился под следствием, но еще не был заключенным. Их также вербовали, чтобы отправлять на войну против Украины.