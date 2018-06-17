Военных переполняют эмоции: украинские десантники осваивают новые умения

Прыжки с вертолета при любых условиях. Неподалеку от Житомира украинские десантники осваивают новые умения. Военные тренируются делать все и с земли, и даже во время полета – с высоты сотни метров.

Первый этап учений – высадка с высоты 20 метров. Ребята должны десантироваться с вертолета и занять позиции для дальнейшего наступления. Используют для этого систему "Адаптер". Это – украинская разработка, которая позволяет одновременно забрать с поля боя или высадить на него до шести человек.

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"Занятия на Адаптере способны доставить личный состав в тыл противника, десантировать его и разведгруппе приступить к выполнению боевой задачи", – рассказал военный Максим.



Десантники учатся эвакуироваться



Ребята должны десантироваться с вертолета

Вертолет поднимает в небо, привязанных к тросу военных

Максим в десанте несколько месяцев. На таких занятиях впервые, поэтому после высадки с высоты 20 метров, а потом еще и на ходу, эмоции парня переполняют. Самый эффектный этап – это эвакуация с поля боя – вертолет поднимает в небо, привязанных к тросу военных. И вот так, повиснув на высоте несколько десятков метров, десантники могут пролететь несколько километров.

Смотря на опыт, который был на Донбассе, скажу, что эвакуация группы однозначно может понадобиться, и это нужно уметь, по крайней мере, бойцы должны это знать,

– заверил заместитель командира десантного подразделения Андрей.

Военные рассказывают: такую практику применяют во многих армиях мира, поэтому украинским воякам, особенно на Востоке – умение десантуватись и покидать поле боя таким образом точно понадобится.