17:24
17 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Военных переполняют эмоции: украинские десантники осваивают новые умения

129 Читати новину українською

Прыжки с вертолета при любых условиях. Неподалеку от Житомира украинские десантники осваивают новые умения. Военные тренируются делать все и с земли, и даже во время полета – с высоты сотни метров.

Первый этап учений – высадка с высоты 20 метров. Ребята должны десантироваться с вертолета и занять позиции для дальнейшего наступления. Используют для этого систему "Адаптер". Это – украинская разработка, которая позволяет одновременно забрать с поля боя или высадить на него до шести человек.

Читайте также: Украинские военные сообщают об обострении ситуации на Мариупольском направлении: возведение

"Занятия на Адаптере способны доставить личный состав в тыл противника, десантировать его и разведгруппе приступить к выполнению боевой задачи", – рассказал военный Максим.

Десантники вчаться евакуюватись
Десантники учатся эвакуироваться


Ребята должны десантироваться с вертолета

Вертолет поднимает в небо, привязанных к тросу военных

Максим в десанте несколько месяцев. На таких занятиях впервые, поэтому после высадки с высоты 20 метров, а потом еще и на ходу, эмоции парня переполняют. Самый эффектный этап – это эвакуация с поля боя – вертолет поднимает в небо, привязанных к тросу военных. И вот так, повиснув на высоте несколько десятков метров, десантники могут пролететь несколько километров.

Смотря на опыт, который был на Донбассе, скажу, что эвакуация группы однозначно может понадобиться, и это нужно уметь, по крайней мере, бойцы должны это знать,
– заверил заместитель командира десантного подразделения Андрей.

Военные рассказывают: такую практику применяют во многих армиях мира, поэтому украинским воякам, особенно на Востоке – умение десантуватись и покидать поле боя таким образом точно понадобится.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Новости Житомира
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
сегодня, 17:00 Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 169
Цены в туристических городах Европы: где дешевле
сегодня, 16:05 Цены в туристических городах Европы: где дешевле
55
Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
сегодня, 11:57 Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
Ілля Кенігштейн 979
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сегодня, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1638
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 июня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4845
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук