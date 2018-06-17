Військових переповнюють емоції: українські десантники опановують нові уміння

Стрибки з гелікоптера за будь-яких умов. Неподалік від Житомира українські десантники опановують нові уміння. Військові тренуються робити все і з землі, і навіть під час польоту – з висоти сотні метрів.

Перший етап навчань – висадка з висоти 20 метрів. Хлопці мають десантуватися з вертольоту та зайняти позиції для подальшого наступу. Використовують для цього систему "Адаптер". Це – українська розробка, яка дозволяє одночасно забрати з поля бою або висадити на нього до шести людей.

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"Заняття на Адаптері спроможні доставити особовий склад в тил противника, десантувати його і розвідгрупі приступити до виконання бойової задачі", – розповів військовий Максим.



Десантники вчаться евакуюватись



Хлопці мають десантуватися з вертольоту



Вертоліт підіймає у небо, прив’язаних до тросу військових

Максим у десанті кілька місяців. На таких заняттях вперше, тому після висадки з висоти 20 метрів, а потім ще й на ходу, емоції хлопця переповнюють. Найбільш ефектний етап – це евакуація з поля бою – вертоліт підіймає у небо, прив’язаних до тросу військових. І ось так, повиснувши на висоті кількадесят метрів, десантники можуть пролетіти кілька кілометрів.

Зважаючина досвід, який був на Донбасі, скажу, що евакуація групи однозначно може знадобитись, і це потрібно вміти, принаймні, бійці повинні це знати,

– запевнив заступник командира десантного підрозділу Андрій.

Військові розповідають: таку практику застосовують у багатьох арміях світу, тому українським воякам, особливо на Сході – вміння десантуватись та покидати поле бою у такий спосіб точно знадобиться.