Военный атташе Украины с завтрашнего дня присутствует на военных учениях Беларуси и России
Источник:"Свобода слова" на ICTV
Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля провел переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Стороны договорились о взаимном присутствии военных атташе на учениях.
По словам Алексея Резникова, по его инициативе стороны обсудили проведение военных учений в Беларуси. Министр обороны Украины выразил обеспокоенность по поводу присутствия там большого количества российских военных.
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Когда атташе прибудет на учебу
Алексей Резников и Виктор Хренин договорились о взаимодействии на уровне военных атташе. Таким образом, уже 15 февраля украинский атташе будет присутствовать на учениях "Союзная решимость-2022".
Завтра (15 февраля – 24 канал) будет присутствовать наш атташе по приглашению Министерства обороны Беларуси на полигоне, на котором будут проходить учебные стрельбы. Он (Виктор Хренин, – 24 канал) заверил меня, что они не будут в сторону Украины и наш атташе будет за этим наблюдать,
– заявил Резников.
После этого белорусский атташе по приглашению украинского Минобороны прибудет на обучение "Метель-2022". После этого наш атташе во второй раз прибудет на белорусские учения. Это будет 19 февраля.
Переговоры с Минобороны Германии
Кроме разговора с главой Минобороны Беларуси, Резинков пообщался и с главой германского оборонного ведомства Кристине Ламбрехт. Это были первые переговоры Министров Украины и Германии.
Во время разговора стороны согласились, что Украина сама выбирает свой путь, в частности, в НАТО. Также министры подняли вопрос об оборонной помощи Германии и договорились о встрече вживую.
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