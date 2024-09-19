Адвокат Леся Дубчак в эфире программы "єВихід" на канале "Мы-Украина" ответила на этот вопрос. Она добавила также, что военный билет могут требовать в консульствах.

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Нужен ли военный билет в ЗАГСе

Дубчак сообщила, что для регистрации брака военный билет не нужен. Фактически, молодоженам стоит иметь только паспорта граждан Украины.

В то же время адвокат добавила, что в консульских учреждениях могут требовать обновления военно-учетных данных, однако в ЗАГСах такой информации не требуют.

Я понимаю, что могут быть в консульских учреждениях какие-то моменты с военными билетами, ведь такие действия там планируются заранее и, возможно, надо обновить свои данные о пребывании на консульском учете и там могут быть нюансы. Относительно ЗАГСов в Украине – мне такие факты неизвестны,

– разъяснила адвокат.

К слову, в Украине запретят мобилизацию лиц до 25 лет. Говорится обо всех гражданах, которые ранее были ограниченно пригодными. Кроме того, ранее мобилизованных молодых людей не будут отправлять на боевые задачи, связанные с повышенным риском.