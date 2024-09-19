Адвокатка Леся Дубчак в етері програми "єВихід" на каналі "Ми-Україна" відповіла на це питання. Вона додала також, що військовий квиток можуть вимагати у консульствах.

До теми Адвокат пояснив, чи можна фотографувати та знімати на відео дії ТЦК

Чи потрібен військовий квиток у РАЦСі

Дубчак повідомила, що для реєстрації шлюбу військовий квиток не потрібен. Фактично, молодятам варто мати лише паспорти громадян України.

Водночас адвокатка додала, що у консульських установах можуть вимагати оновлення військово-облікових даних, однак у РАЦСах такої інформації не потребують.

Я розумію, що можуть бути в консульських установах якісь моменти з військовими квитками, адже такі дії там плануються завчасно і, можливо, треба поновити свої дані щодо перебування на консульському обліку і там можуть бути нюанси. Щодо РАЦСів в Україні – мені такі факти невідомі,

– роз'яснила адвокатка.

До слова, в Україні заборонять мобілізацію осіб до 25 років. Мовиться про всіх громадян, які раніше були обмежено придатними. Окрім того, раніше мобілізованих молодих людей не відправлятимуть на бойові завдання, пов'язані з підвищеним ризиком.