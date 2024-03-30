Известно, что мужчина в течение двух с половиной часов ехал со своим четвероногим спутником в тамбуре. Ранее, сообщалось, что "прокомментировал" ситуацию и сам служебный пес Эрми.
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Как отреагировали в Нацгвардии на ситуацию
В Национальной гвардии отметили, что ситуация "не была такой тревожной" и собака "спокойно путешествовала под наблюдением своего кинолога".
В Киев Эрми с военным Валерием ехали в купе, предварительно выкупив там места, как предусмотрено правилами. Далее им нужно было как можно быстрее добраться до Чернигова. Так, военный вместе с собакой решил воспользоваться "Интерсити".
Руководитель пресс-службы Нацгвардии Руслан Музычук рассказал в комментарии Суспильному, что формирование имеет свой специальный транспорт: спецвагоны и автомобили, предназначены для перевозки собак. По его словам, эти средства используют для того, чтобы, в частности, избегать таких ситуаций, которая произошла в вагоне Укрзализныци.
Как стало известно Музычуку, этот случай – стечение обстоятельств, и военный сам сказал проводнику, что будет ехать в тамбуре, поскольку действуют правила, которые не позволяют заводить служебных собак "в такие места".
Также на своей странице в инстаграме в Нацгвардии утверждают, что перед поездкой пассажиры с работниками УЗ обо всем договорились и отправились в путь.
Хотя по правилам в общих вагонах "Интерсити", где много людей, таким большим собакам, как я, ехать нельзя, для меня сделали исключение – а чтобы всем остальным пассажирам также было комфортно, я поехал в тамбуре. В конце, нам с кинологом было важно добраться домой как можно быстрее,
– говорится в заметке Нацгвардии якобы от имени собаки.
Как отреагировали в Укрзализныце
- Компания впоследствии связалась с автором публикации в личных сообщениях. Переписку с Укрзализныцей девушка выложила в своих сториз. В сообщении отметили, что перевозчик должен соблюдать правила перевозки животных, утвержденных Мининфраструктуры.
- Вместе с тем в Укрзализныце признали, что действующие правила уже устарели. Поэтому команда компании уже работает над тем, чтобы этот вопрос решить.
- "Сейчас команда работает над их обновлением, но это довольно сложный и длительный процесс. Ведь изменения вносятся в Кабмин, поэтому скорость принятия решений зависит не только от Укрзализныци", – говорится в сообщении.