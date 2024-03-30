Відомо, що чоловік упродовж двох з половиною годин їхав зі своїм чотирилапим супутником у тамбурі. Раніше, повідомлялося, що "прокоментував" ситуацію і сам службовий пес Ермі.
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Як відреагували у Нацгвардії на ситуацію
У Національній гвардії зазначили, що ситуація "не була такою бентежною" і собака "спокійно подорожував під наглядом свого кінолога".
До Києва Ермі з військовим Валерієм їхали у купе, попередньо викупивши там місця, як передбачено правилами. Далі їм потрібно було якнайшвидше дістатися до Чернігова. Так, військовий разом із собакою вирішив скористатися "Інтерсіті".
Керівник пресслужби Нацгвардії Руслан Музичук розповів у коментарі "Громадському", що формування має свій спеціальний транспорт: спецвагони та автомобілі, призначені для перевезення собак. За його словами, ці засоби використовують для того, аби, зокрема, уникати таких ситуацій, яка сталася у вагоні "Укрзалізниці".
Як стало відомо Музичуку, цей випадок – збіг обставин, і військовий сам сказав провіднику, що їхатиме в тамбурі, оскільки діють правила, які не дозволяють заводити службових собак "у такі місця".
Також на своїй сторінці в інстаграмі у Нацгвардії стверджують, що перед поїздкою пасажири з працівниками "УЗ" про все домовилися і вирушили в дорогу.
Хоча за правилами у загальних вагонах "Інтерсіті", де багато людей, таким великим собакам, як я, їхати не можна, для мене зробили виключення – а щоб всім іншим пасажирам також було комфортно, я поїхав у тамбурі. Врешті, нам з кінологом було важливо дістатись додому якнайшвидше",
– йдеться у дописі Нацгвардії начебто від імені собаки.
Як відреагували в Укрзалізниці
- Компанія згодом зв'язалася з авторкою публікації в особистих повідомленнях. Листування з Укрзалізницею дівчина виклала у своїх сториз. У повідомленні зазначили, що перевізник має дотримуватися правил перевезення тварин, затверджених Мінінфраструктури.
- Разом з тим в Укрзалізниці визнали, що чинні правила вже застарілі. Тому команда компанії вже працює над тим, щоб це питання розв'язати.
- "Наразі команда працює над їхнім оновленням, але це доволі складний і тривалий процес. Адже зміни вносяться до Кабміну, тож швидкість ухвалення рішень залежить не лише від Укрзалізниці", – йдеться у повідомленні.