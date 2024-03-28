Про саму подію у своєму інстаграмі розповіла Дар'я Бронська, яка їхала в тому ж вагоні Укрзалізниці. Публікацію вона супроводила відповідною світлиною, на якій можна побачити чоловіка у військовій формі та його собаку.

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Їхав у тамбурі через собаку

Дівчина поспілкувалася з чоловіком, щоб зрозуміти, що сталося. Він розповів їй, що йому не дозволили йти далі по вагону, адже з ним собака. Саме тому йому довелося упродовж двох з половиною годин їхати зі своїм чотирилапим супутником у тамбурі.

Запитали потім якогось робітника, чому так. Він сказав, що собака, вищий за 45 сантиметрів, не може просто так їхати – мають викуповувати все купе або щось таке. Я їхала в новій електричці, де місця валом. Невже не знайдеться якогось кута, місця хоча б біля полиці для валіз?

– написала вона.

За словами Діани, собака, який був з чоловіком, не був агресивним. Вона також звернулася до Укрзалізниці з закликом переглянути правила перевезення тварин у потягах.

Як відреагували в Укрзалізниці

Компанія згодом зв'язалася з авторкою публікації в особистих повідомленнях. Листування з Укрзалізницею дівчина виклала у своїх сторіз. У повідомленні зазначили, що перевізник має дотримуватися правил перевезення тварин, затверджених Мінінфраструктури.

Що передбачають правила? Власне, у регіональних поїздах собаки великих порід, вищі у холці за 45 сантиметрів, перевозяться у крайніх тамбурах першого та останнього вагонів. І то лише під наглядом супроводжувача.

Власне, у регіональних поїздах собаки великих порід, вищі у холці за 45 сантиметрів, перевозяться у крайніх тамбурах першого та останнього вагонів. І то лише під наглядом супроводжувача. Натомість дрібні кімнатні тварини можуть мандрувати у спеціальних засобах для перевезення на місцях, які призначені для ручної поклажі, на руках у пасажира або під сидячим місцям.

Крім того, собаки великих порід перевозяться також за наявності у них намордника та повідця. Може бути ланцюжок або ремінна прив'язка.

Разом з тим в Укрзалізниці визнали, що чинні правила вже застарілі. Тому команда компанії вже працює над тим, щоб це питання розв'язати.

Наразі команда працює над їхнім оновленням, але це доволі складний і тривалий процес. Адже зміни вносяться до Кабміну, тож швидкість ухвалення рішень залежить не лише від Укрзалізниці,

– йдеться у повідомленні.

Висловлюємо сподівання, що це правило якомога швидше змінять, щоб подібних інцидентів не траплялося. Окремо вдячні свідомим громадянам, які підсвічують подібні випадки і допомагають змінювати країну на краще.