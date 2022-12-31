Несмотря на постоянные обстрелы и бои, один из украинских военных записал для своей дочери нежное видео. Оно уже распространилось по сети, информирует 24 канал.
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Нежное видео для дочери от воина из Бахмута
Сейчас в Бахмуте жестокие бои, потери собратьев, сплошная боль и усталость. Но даже этот страх не останавливает наших защитников бороться за свободу Украины.
Украинский военный из Бахмута записал видео, в котором обратился к своей дочери. Он рассказал ей о своих буднях, а за кадром были слышны мощные взрывы. В то же время наш защитник улыбался.
Доченька, я хотел тебе сказать, что ты самая лучшая девочка в мире… У меня уши из-под каски торчат. Я здесь одну собаку нашел – хочу забрать, но ее сегодня нет. Если найду – заберу. Такая нежная, ластилась ко мне вчера, хотела, чтобы я ее забрал. Так что вот так. Люблю тебя, доченька, ты самая лучшая девочка в мире,
– сказал на видео военный.
Военный из Бахмута нежно обратился к своей дочери: смотрите видео
Что сейчас происходит в Бахмуте
- Недавно украинские военные, которые защищают Бахмут от оккупантов уже почти пять месяцев, рассказали, что происходит в городе и его окрестностях.
- Эксперты Института изучения войны говорят, что российское наступление на Бахмут пришло к своей кульминации и, вероятно, скоро завершится. Оккупанты истощат свои ресурсы и не смогут продолжать атаку.
- Также ранее в ВСУ рассказали, что помогает им стоять за Бахмут.