ВСУ уверенно защищают нашу землю и уничтожают захватчиков. Если весной этого года задача была выстоять, то сейчас – нанести сокрушительное поражение врагу. Об этом 24 канала сказал военный ВСУ, парамедик и бывший нардеп Егор Фирсов.

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"Мы видим врага на поле боя, эта разведка заглядывает "за шиворот". Пока тяжело, как и было тяжело. Мы настроены так, что и дальше будет тяжело. Все бойцы готовы к любому развитию событий", – отметил защитник.

Большой жизненный опыт

По словам Фирсова, сегодня каждый из ребят получил большой опыт жизни. Те, кто на передовой, пережили многие этапы – страх, усталость, эйфорию от адреналина. Как отмечает Фирсов, несмотря на атаки врага, прилеты снарядов и бои, которые не утихают 24/7, бойцы привыкли и просто делают свою работу.

Когда я серьезно устаю, я вспоминаю все, что мы прошли. 24 февраля вечером я смотрел в ютубе ролик о том, как собирать и разбирать автомат. Я ничего не знал о войне, не был профессиональным военным, мои ладони были мокрые от волнения. Откровенно, я думал, что вот-вот – час – два, сутки – двое – и нам конец,

– рассказал парамедик.

Интересно, что в начале войны россияне планировали "захватить Киев за три дня". Однако им не удалось сделать это даже за 10 месяцев. Более того, враг не взял даже маленькую Авдеевку, добавляет боец, и это действительно вдохновляет.

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Вдохновляет дух украинцев

В течение нескольких месяцев российские войска регулярно бьют по объектам критической инфраструктуры Украины, чтобы погрузить нас во тьму. 29 декабря массированная ракетная атака врага провалилась. Украинские силы ПВО и энергетики сделали все возможное, чтобы минимизировать последствия.

Вспомните настроение 24 февраля. Мы думали, что нам конец. А настроение сегодня – надо быстрее помыть голову, потому что скоро свет выключат. Дух украинцев как в тылу, так и на передовой очень вдохновляет. Вдохновляет история, которую мы уже прошли. Надо быстрее и мужественнее делать свое дело, чтобы нанести поражение врагу и в конце концов закончить эту войну,

– отмечает военный.

Он добавил, что сейчас ситуация называется "держимся". Понятно, что на передовой нет электричества, водоснабжения и связи. Техническую воду приходится развозить по позициям, выручают генераторы и Starlink. Боец подчеркивает, что быт на передовой совсем другой.

"Условия тяжелые. Греться приходится теплой одеждой, грелкой и теплом родных, которых мы очень любим, они посылают нам сообщения", – подытожил Егор Фирсов.

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