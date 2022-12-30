ЗСУ впевнено боронять нашу землю й знищувати загарбників. Якщо навесні цього року завдання було вистояти, то зараз – завдати нищівної поразки ворогові. Про це 24 каналу сказав військовий ЗСУ, парамедик та колишній нардеп Єгор Фірсов.

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"Ми бачимо ворога на полі бою, це розвідка заглядає "за шкірку". Поки важко, як і було важко. Ми налаштовані так, що і далі буде важко. Усі бійці готові до будь-якого розвитку подій", – відзначив захисник.

Великий життєвий досвід

За словами Фірсова, сьогодні кожен з хлопців отримав великий життєвий досвід. Ті, хто на передовій, пережили багато етапів – страху, втоми, ейфорію від адреналіну. Як зауважує Фірсов, попри атаки ворога, прильоти снарядів та бої, які не вщухають 24/7, бійці звикли й вони просто роблять свою роботу.

Коли я серйозно втомлююся, я згадую все, що ми пройшли. 24 лютого ввечері я дивився в ютубі ролик про те, як збирати й розбирати автомат. Я нічого не знав про війну, не був професійним військовим, мої долоні були мокрі від хвилювання. Відверто, я думав, що ось-ось – година – дві, доба – дві – і нам капець,

– розповів парамедик.

Цікаво, що на початку війни росіяни планували "захопити Київ за три дні". Однак їм не вдалося зробити це навіть за 10 місяців. Ба більше, ворог не взяв навіть маленьку Авдіївку, додає боєць, і це насправді надихає.

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Надихає дух українців

Впродовж декількох місяців російські війська регулярно б'ють по об'єктах критичної інфраструктури України, щоб занурити нас у темряву. 29 грудня масована ракетна атака ворога провалилася. Українські сили ППО та енергетики зробили усе можливе, аби мінімізувати наслідки.

Згадайте настрій 24 лютого. Ми думали, що нам кінець. А настрій сьогодні – треба швидше помити голову, тому що скоро світло вимкнуть. Дух українців як у тилу, так і на передовій дуже надихає. Надихає історія, яку ми вже пройшли. Треба швидше й мужніше робити свою справу, аби завдати поразки ворогу і врешті-решт закінчити цю війну,

– зазначає військовий.

Він додав, що наразі ситуація має назву "тримаємось". Зрозуміло, що на передовій немає електрики, водопостачання та зв'язку. Технічну воду доводиться розвозити по позиціях, виручають генератори та Starlink. Боєць підкреслює, що побут на передовій зовсім інший.

"Умови важкі. Грітися доводиться теплим одягом, грілкою й теплом рідних, яких ми дуже любимо, вони надсилають нам повідомлення", – підсумував Єгор Фірсов.

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