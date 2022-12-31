Попри постійні обстріли та бої один з українських військових записав для своєї донечки ніжне відео. Воно вже розповсюдилось мережею, інформує 24 канал.

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Ніжне відео для донечки від воїна з Бахмута

Наразі в Бахмуті жорстокі бої, втрати побратимів, суцільний біль і втома. Але навіть цей жах не зупиняє наших захисників боротися за свободу України.

Український військовий з Бахмута записав відео, в якому звернувся до своєї донечки. Він розповів їй про свої будні, а за кадром було чути потужні вибухи. Водночас наш захисник посміхався.

Доць, я хотів тобі сказати, що ти найкраща дівчинка у світі… У мене вуха з-під каски стирчать. Я тут одну собаку знайшов – хочу забрати, але її сьогодні нема. Якщо знайду – заберу. Така ніжна, ластилася до мене вчора, хотіла, щоб я її забрав. Так що отак от. Люблю тебе, доця, ти найкраща дівчинка у світі,

– сказав на відео військовий.

Військовий з Бахмута ніжно звернувся до своєї донечки: дивіться відео

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