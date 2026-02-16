Россиянин из элитного подразделения "Рубикон" воюет на стороне Украины

В Украине более 4 тысяч российских военнопленных. Не всех из них захватили. Некоторые, как Мирослав Симонов, сами решили, что не хотят воевать за Путина.

Российский военнослужащий Мирослав Симонов, ранее служивший в дроновом подразделении "Рубикон", перешел на сторону Украины. Об этом 15 февраля сообщил проект "Хочу жить".

Почему российский военный перешел на сторону Украины?

Симонов рассказал, что он родом из Новосибирска и до мобилизации работал в сфере недвижимости.

Во время поездки в Москву его задержали правоохранители и предложили выбор: срочная служба с вероятным отправлением на фронт или перевод ближе к отцу, который уже служил в подразделении обеспечения.

После подписания документов его отправили в пункт сбора "Авангард", а затем – на полигон "Погоново" в Воронежской области. Там новобранцев несколько недель готовили как штурмовиков, после чего распределяли по специальностям.

Симонова направили в подразделение беспилотных летательных аппаратов и отправили на Луганщину. Он попал в спецроту БпЛА при 20-й армии России, где в основном выполнял тыловые задачи и прошел короткий курс управления квадрокоптерами Mavic.

Впоследствии часть военных перевели в новый батальон, но опытных операторов оставили на месте, а Симонов с еще одним солдатом попал в элитное подразделение "Рубикон".

Увидев, как в российской армии легко отдают приказы об уничтожении пленных и оправдывают убийства гражданских, он решил сбежать. Его сначала задержали и перевели в одну из "мясных" бригад.

Впрочем, Симонов знал о проекте "Хочу жить". Поэтому, дождавшись случая, он перешел линию фронта и присоединился к украинской стороне.

На вопрос, какие имеет дальнейшие планы на жизнь, Симонов ответил следующее:

Воевать. Убивать собак, я их за людей не считаю. Обиды очень серьезные на государство. Они сломали не только мою жизнь, но и очень многих ребят. Защищать ваш дом. И надеюсь, будет то самое сопротивление ( в России – 24 Канал), когда уже пойдем на наш дом и наведем там порядок.

Что известно об элитном подразделении "Рубикон"?