Россиянин из элитного подразделения "Рубикон" воюет на стороне Украины
- Мирослав Симонов, бывший военнослужащий российского подразделения "Рубикон", перешел на сторону Украины.
- Он воспользовался проектом "Хочу жить" для перехода на украинскую сторону после того, как увидел жестокость в своей армии.
В Украине более 4 тысяч российских военнопленных. Не всех из них захватили. Некоторые, как Мирослав Симонов, сами решили, что не хотят воевать за Путина.
Российский военнослужащий Мирослав Симонов, ранее служивший в дроновом подразделении "Рубикон", перешел на сторону Украины. Об этом 15 февраля сообщил проект "Хочу жить".
Почему российский военный перешел на сторону Украины?
Симонов рассказал, что он родом из Новосибирска и до мобилизации работал в сфере недвижимости.
Во время поездки в Москву его задержали правоохранители и предложили выбор: срочная служба с вероятным отправлением на фронт или перевод ближе к отцу, который уже служил в подразделении обеспечения.
После подписания документов его отправили в пункт сбора "Авангард", а затем – на полигон "Погоново" в Воронежской области. Там новобранцев несколько недель готовили как штурмовиков, после чего распределяли по специальностям.
Симонова направили в подразделение беспилотных летательных аппаратов и отправили на Луганщину. Он попал в спецроту БпЛА при 20-й армии России, где в основном выполнял тыловые задачи и прошел короткий курс управления квадрокоптерами Mavic.
Впоследствии часть военных перевели в новый батальон, но опытных операторов оставили на месте, а Симонов с еще одним солдатом попал в элитное подразделение "Рубикон".
Увидев, как в российской армии легко отдают приказы об уничтожении пленных и оправдывают убийства гражданских, он решил сбежать. Его сначала задержали и перевели в одну из "мясных" бригад.
Впрочем, Симонов знал о проекте "Хочу жить". Поэтому, дождавшись случая, он перешел линию фронта и присоединился к украинской стороне.
На вопрос, какие имеет дальнейшие планы на жизнь, Симонов ответил следующее:
Воевать. Убивать собак, я их за людей не считаю. Обиды очень серьезные на государство. Они сломали не только мою жизнь, но и очень многих ребят. Защищать ваш дом. И надеюсь, будет то самое сопротивление ( в России – 24 Канал), когда уже пойдем на наш дом и наведем там порядок.
Что известно об элитном подразделении "Рубикон"?
"Рубикон " – это специализированное беспилотное подразделение, которое выполняет две задачи: нарушать украинскую логистику и уничтожать разведывательные подразделения.
В "Рубикон" набирают преимущественно молодых солдат и обеспечивают лучшей российской техникой – дронами, средствами радиоэлектронной разведки и борьбы.
Подразделение работает издалека от линии фронта, планомерно воздействуя на украинские силы.
Формирование, развитие и финансирование подразделения осуществляет ГРУ.