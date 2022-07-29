Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он также отметил, что оглашение общей мобилизации в россии, это признание поражения перед Украиной.
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"Российское общество не готово к участию в войне, это уже демонстрировали даже опрос", – объясняет Жданов.
Враг проводит мероприятия скрытой мобилизации и пытаются как-то пополнить ряды. Но объявить мобилизацию открыто – не могут, это будет признание поражения российской армии перед украинцами.
– убежден военный эксперт.
По словам Олега Жданова, объявление мобилизации можно будет считать личным политическим поражением путина, сама российская пропаганда сыграла с кремлевским диктатором злую шутку.
"Они настолько раскрутили машину пропаганды о непобедимости российской армии, что признание ее поражения будет политической смертью для самого путина", – убежден Жданов.
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российские оккупанты сделали геноцид над украинскими пленными в Оленовке
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