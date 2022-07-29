Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також зазначив, що оголошення загальної мобілізації у росії, це визнання поразки перед Україною.
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"російське суспільство не готове до участі у війні, це вже демонстрували навіть опитування", – пояснює Жданов.
Ворог проводить заходи прихованої мобілізації і намагаються якось поповнити лави. Але оголосити мобілізацію відкрито – не можуть, це буде визнання поразки російської армії перед українцями,
– переконаний військовий експерт.
За словами Олега Жданова, оголошення мобілізації можна буде вважати особистою політичною поразкою путіна, сама російська пропаганда зіграла з кремлівським диктатором злий жарт.
"Вони настільки розкрутили машину пропаганди про непереможність російської армії, що визнання її поразки, буде політичною смертю для самого путіна", – переконаний Жданов.
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