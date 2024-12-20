Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UA_REG TEAM.

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Как военные КНДР "помогают" украинским защитникам

Штатное подразделение ССО UA_REG TEAM показало профессионализм одного из операторов дронов. Так, дрон оказался между двумя военными КНДР. Один из них хотел уничтожить БпЛА, одна, благодаря маневру, солдат убил своего собрата.

На кадрах видно, как военный КНДР стреляет, пытаясь сбить дрон, а через секунду – его собрат, также военный КНДР, уже мертвый лежит на земле.

Не зная корейского языка, пилот UA_REG сумел заставить военного КНДР застрелить другого,

– говорится в заметке к видео.

Friendly fire солдат КНДР: смотрите видео (Внимание! Ниже опубликован чувствительный контент. Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним, 18+)

К слову, недавно военные Северной Кореи открыли огонь по кадыровцам. Солдаты Ким Чен Ына открыли огонь по машине, в которой были солдаты "Ахмата". В результате – 8 кадыровцев погибло.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 100 военных КНДР уже погибли на войне против Украины. Еще около 1000 солдат, которые приехали помогать оккупантам в Курской области, получили ранения.