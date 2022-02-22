Соответствующее заявление в эфире польских СМИ сделал заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский. Это произошло после заявления Владимира Путина о "легализации" псевдореспублик оккупированных частей Донбасса и Луганщины.

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Польша заявила о возможности размещения контингента США

Замглавы МИД Польши заявил, что страна не исключает, что американское военное присутствие в стране может быть увеличено.

Мы ведем переговоры с США не только о том, как усилить обороноспособность Польши, но и других стран на восточном фланге НАТО. Вполне возможно, что на территорию Польши прибудут новые подразделения армии США, хотя бы на временной основе,

– заявил политик.

Однако Павел Яблонский не озвучил никаких подробностей. Хотя раньше уже говорилось о перебрасывании в Польшу дополнительного американского контингента для того, чтобы усилить восточный фланг НАТО.

Коротко о заявлениях Польши

Еще 21 февраля Штаты заявили, что намерены сдержать российскую агрессию, чтобы она не распространилась из Украины в Польшу. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что это необходимо для того, чтобы защитить своих военнослужащих и польских партнеров.

После заявления главы Кремля о признании боевиков в псевдореспубликах на Донбассе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о созыве Европейского Совета.

Президент Польши Анджей Дуда призвал немедленно ввести санкции против России.

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