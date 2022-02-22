Відповідну заяву в ефірі польських ЗМІ зробив заступник глави МЗС Польщі Павло Яблонський. Це трапилось після заяви Володимира Путіна про "легалізацію" псевдореспублік окупованих частин Донеччини та Луганщини.

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Польща заявила про можливість розміщення контингенту США

Заступник очільника МЗС Польщі заявив, що країна не виключає, що американська військова присутність у країні може бути збільшена.

Наразі ми ведемо переговори зі США не лише про те, як посилити обороноздатність Польщі, але й інших країн на східному фланзі НАТО. Цілком можливо, що на територію Польщі прибудуть нові підрозділи армії США, хоча б на тимчасовій основі,

– заявив політик.

Проте Павел Яблонський не озвучив ніяких подробиць щодо цього. Хоч раніше вже мовилось про перекидання в Польщу додаткового американського контингенту для того, щоб посилити східний фланг НАТО.

Коротко про заяви Польщі

Ще 21 лютого Штати заявили, що мають намір стримати російську агресію, щоб вона не поширилася з України у Польщу. Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що це потрібно для того, щоб захистити своїх військовослужбовців і польських партнерів.

Після заяви очільника Кремля визнати бойовиків у псевдореспубліках на Донбасі прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про скликання Європейської ради.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав негайно ввести санкції проти Росії.

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