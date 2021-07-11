Военный корабль США, который вызвал истерику у россиян, зашел в порт Одессы
Источник:"Думская"
Американский экспедиционный транспортно-десантный корабль Yuma зашел в порт Одессы. Ранее россияне заявили, что внимательно следят за ним.
Иностранное военное судно после участия в учениях "Си Бриз" пришвартовалось к причалу 2-К контейнерного терминала порта Одессы. Это произошло 10 июля в 10:00.
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Коротко о корабле Yuma
- Судно USNS Yuma – экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Длина его корпуса составляет 103 метра, а ширина – 28,5.
- На корабле может находиться до 312 военных. Кроме этого, он может взять на борт 550 тонн различного снаряжения, в частности – боевую технику и танки.
Корабль Yuma в порту Одессы / Фото "Думская"
Судно зашло в Одесский порт утром 10 июля / Фото "Думская"
Суда такого типа являются многоцелевыми, они предназначены для работы в мелководных портах и фарватерах. Могут осуществлять гуманитарные миссии, переброски войск, грузов, техники.
Почему волновались россияне
Когда Yuma зашел в Черное море 8 июля, российские СМИ сразу начали бить тревогу. Они распространили заявления центра управления обороной России.
"Американское военно-транспортное судно Yuma вошло в Черное море, за ним следит Черноморский флот", – отметили в заявлении.