Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины. Имя военного неизвестно.
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Бронеавтомобили уже передали армии
В Минобороны сообщили, что 2 бронеавтомобиля Pinzgauer уже передали на нужды Территориальной обороны, 6 – на нужды Вооруженных Сил Украины.
Военнослужащий, купивший бронированные автомобили, пообещал после победы в войне раскрыть свое имя и заверил, что будет помогать, пока это нужно. Его процитировали на странице в фейсбуке Территориальной обороны.
Вся моя помощь украинской армии анонимна, чтобы никто не знал моей фамилии или видел лицо. Я делаю свое дело, то, что должен делать в такие времена. Буду там, где моя помощь нужна больше всего. Знаю и понимаю все нужды. После победы обязательно раскрою себя,
– подчеркнул "Гора".
Потери оккупантов на фронте
Украинские защитники и защитницы уже 106-е сутки противостоят российским оккупантам. Наши воины делают все возможное и невозможное, чтобы приблизить наше государство к победе. По состоянию на 8 июня потери оккупационных войск составляют:
- около 31 500 человек по личному составу;
- 1393 танков;
- 3 429 боевых бронированных машин;
- 703 артиллерийские системы;
- 213 реактивных систем залпового огня;
- 96 единиц средств противовоздушной обороны;
- 212 самолетов;
- 178 вертолетов;
- 559 беспилотников;
- 125 крылатых ракет;
- 13 кораблей и катеров;
- 2 406 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 53 единицы специальной техники.
В Генштабе отмечают, что количество ликвидированных оккупантов ориентировочно. Причина этого – активные боевые действия, усложняющие подсчет.
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