Наша авиация также прицельно ударила по опорному пункту врага в Херсонской области. О ситуации на этом направлении рассказали в оперативной сводке за день командования "Юг".

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Иногда враг выходит на стрелковые бои

Что касается зафиксированных потерь российского войска, то это все была искусная работа артиллеристов ВСУ. Они уничтожили 3 склада боеприпасов. Также под снаряды попала и техника кафиров – 2 единицы бронированной и 4 военных автомобиля.

Ситуация на южном направлении нашей обороны динамична и напряженна. Преимущественная тактика – артиллерийско-минометные дуэли, но порой враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить наши подразделения с их позиций,

– описали сутки в командовании.

Кроме опорного пункта, Воздушные силы ВСУ ударили также по скоплению войск. Сколько оккупантов таким образом ликвидировали пока неизвестно.

В этот день показали работу артиллеристов

Сухопутные войска обнародовали видео , на котором показали, как выглядит работа украинских ПЗРК. 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола работала совместно с аэроразведкой 81 отдельной аэромобильной бригады.

После успешной наводки начали бить по составу с российскими боеприпасами в Запорожье. В общей сложности взрывы на записи были в течение минуты, а затем начался масштабный пожар.

Сколько врагов уничтожили днем раньше

На Юге и 7 июня наши воины ликвидировали немало кафиров. Одни только ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили около двух десятков врагов. А что касается их техники, то под огонь попали 9 российских бронированных военных машин .

Как вообще работала авиация 8 июня

Воздушные силы сообщили, что за день в общей сложности уничтожили 10 единиц бронированной боевой техники россиян в разных регионах. Что живой силы, то известно о примерно 20 оккупантах, уничтоженных.

Что касается воздушных целей, то украинские зенитные ракетные войска поразили 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10". 7 беспилотников этого типа сбила и противовоздушная оборона Сухопутных войск.