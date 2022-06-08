За сутки 7 июня Вооруженные Силы Украины нанесли оккупантам новые потери на Юге. В частности, атаковали россиян ракетно-артиллерийские подразделения.

Подозрение подполковнику России и уход врага у Изюма: основное за 105 день войны

Потери вражеской армии на Юге Украины составили

19 бойцов личного состава;

9 единиц боевой бронированной техники.

Кроме того, в Николаевской области украинские зенитно-ракетные подразделения уничтожили российский дрон, который проводил воздушную разведку. Вражеская авиация пыталась определить места для будущих ударов.

Заметим, россияне несут в Украине колоссальные потери. Только за минувшие сутки наши воины ликвидировали 140 вражеских бойцов , 3 танка, 13 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 6 реактивных систем залпового огня, вертолет, 6 дронов и автомобильную технику. Общие потери русской армии за все время войны составляют:

танков – 1 393 единицы,

боевых бронированных машин – 3 429 единиц,

артиллерийских систем – 703 единицы,

РСЗО – 213 единиц,

средства ПВО – 96 единиц,

самолетов – 212 единиц,

вертолетов – 178 единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 единиц,

крылатые ракеты – 125 единиц,

корабли/катера – 13 единиц,

автомобильная техника и автоцистерны – 2 406 единиц,

специальная техника – 53 единицы.

7 июня больше всего кафиров и их техники ВСУ уничтожили на Славянском направлении.

В тему ВСУ нанесли 4 удара артиллерией и авиацией по враждебным позициям на Юге, – Братчук

Последние новости о том, как ВСУ уничтожают врага

44-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Данила Апостола совместно с аэроразведкой 81-й отдельной аэромобильной бригады уничтожили склад с российскими боеприпасами в Запорожской области , а также обезвредили вражеские реактивные системы залпового огня "Град".

ВСУ ликвидировали российского начальника штаба 336 бригады морской пехоты балтийского флота – полковника Руслана Ширина.

На Донбассе в течение 6 июня Объединенные силы отразили 11 вражеских атак. Кроме того, наши воины уничтожили 3 склада с российскими боеприпасами.

Это может вас заинтересовать – Братчук заявил, что каждые 5 минут в Украине уничтожают по меньшей мере 1 кафира: видео