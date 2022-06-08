За добу 7 червня Збройні Сили України завдали окупантам нових втрат на Півдні. Зокрема, атакували росіян ракетно-артилерійські підрозділи.

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Втрати ворожої армії на Півдні України склали

  • 19 бійців особового складу;
  • 9 одиниць бойової броньованої техніки.

Крім того, на Миколаївщині українські зенітно-ракетні підрозділи знищили російський дрон, який проводив повітряну розвідку. Ворожа авіація намагалася визначити місця для майбутніх ударів.

Зауважимо, росіяни зазнають в Україні колосальних втрат. Лише за минулу добу наші воїни ліквідували 140 ворожих бійців, 3 танки, 13 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню, гелікоптер, 6 дронів та автомобільну техніку. Загальні втрати російської армії за весь час війни становлять:

  • танків – 1 393 одиниці,
  • бойових броньованих машин – 3 429 одиниць,
  • артилерійських систем – 703 одиниці,
  • РСЗВ – 213 одиниць,
  • засоби ППО – 96 одиниць,
  • літаків – 212 одиниць,
  • гелікоптерів – 178 одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 одиниць,
  • крилаті ракети – 125 одиниць,
  • кораблі /катери – 13 одиниць,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 2 406 одиниць,
  • спеціальна техніка – 53 одиниці.

7 червня найбільше окупантів та їхньої техніки ЗСУ знищили на Слов'янському напрямку.

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