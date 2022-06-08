А загалом ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги, але без ворожих обстрілів. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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Так, усього наші захисники завдали чотири удари артилерією та авіацією. За його словами, вдалося знищити:

декілька одиниць бойової техніки;

склади з боєприпасами;

певну кількість особового складу.

Втрати ворога ще уточнюються,

– зазначив Братчук.

Однак, за словами речника ОВА, "кожні 5 хвилин в Україні знищують мінімум одного окупанта".

Яка ситуація у Чорному морі

Натомість кораблі Чорноморського флоту Росії зараз намагаються досягти домінування у Чорному морі та встановити контроль над його північно-західною частиною.

Також російські військові проводять заходи зі зміцнення обороноздатності острова Зміїний, додав Братчук.

"На цьому фоні дуже оптимістично виглядають пропозиції наших союзників та партнерів підсилити берегову оборону України протикорабельними ракетами та різними видами озброєння", – сказав він.

У Чорному морі є 12 російських десантних кораблів

Російські окупанти продовжують блокувати українські порти та мирне судноплавство у Чорному морі. Завдання виконують приблизно 30 російських кораблів та підводних човнів.

Щоправда, про висадку свого десанту окупанти після втрати крейсера "Москва" вже не думають.

Як повідомили у Міністерстві оборони України, нашим відважним ВМС вдалося відкинути кораблі російських окупантів на відстань у 100 кілометрів від українських берегів.

Зараз у Чорному морі перебувають 12 російських великих десантних кораблів. Щоправда, щонайменше 4 з них перебувають на ремонті.

Однак загроза ракетних обстрілів мирних українських міст крилатими ракетами з акваторії Чорного моря залишається актуальною.

Водночас росіяни почали економно використовувати крилаті боєприпаси та стріляють по наземних цілях протикорабельними ракетами. Про це повідомили у Міноборони.

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