В целом же ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но без вражеских обстрелов. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Внимание ВСУ успешно сдерживают штурм кафиров в Северодонецке

Да, всего наши защитники нанесли четыре удара артиллерией и авиацией. По его словам, удалось уничтожить:

несколько единиц боевой техники;

склады с боеприпасами;

определенное количество личного состава.

Потери врага еще уточняются,

– отметил Братчук.

Однако, по словам спикера ОВА, "каждые 5 минут в Украине уничтожают минимум одного оккупанта".

Какая ситуация в Черном море

Корабли Черноморского флота России сейчас пытаются достичь доминирования в Черном море и установить контроль над его северо-западной частью.

Также российские военные проводят мероприятия по укреплению обороноспособности острова Змеиный, добавил Братчук.

"На этом фоне очень оптимистично выглядят предложения наших союзников и партнеров усилить береговую оборону Украины противокорабельными ракетами и разными видами вооружения", – сказал он.

В Черном море есть 12 русских десантных кораблей

Российские кафиры продолжают блокировать украинские порты и мирное судоходство в Черном море. Задания выполняют примерно 30 российских кораблей и подводных лодок.

Правда, о высадке своего десанта кафиры после потери крейсера "Москва" уже не думают.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, нашим отважным ВМС удалось отбросить корабли российских кафиров на расстояние в 100 километров от украинских берегов.

Сейчас в Черном море находятся 12 российских крупных десантных кораблей . Правда, по меньшей мере, 4 из них находятся на ремонте.

Однако угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов крылатыми ракетами из акватории Черного моря остается актуальной.

В то же время, россияне начали экономно использовать крылатые боеприпасы и стреляют по наземным целям противокорабельными ракетами. Об этом сообщили в Минобороны.

Интересно – как десантники уничтожают российских кафиров: смотрите видео