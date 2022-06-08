На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм в місті Сєвєродонецьк. За даними Генштабу ЗСУ, бойові дії тривають.

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На південь від Лисичанська ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав.

Сєвєродонецьк та Лисичанськ залишаються двома останніми містами в Луганській області, які не опинилися під російською окупацією. Ворог намагається захопити ці міста, щоб вийти до адмінкордону з Донецькою областю для подальшого наступу на Україну.

Російські окупанти активно наступають і на Бахмут, намагаючись вийти на трасу, яка поєднує місто з Лисичанськом. Їм це потрібно, щоб відрізати постачання українських сил в Сєвєродонецьку та Лисичанську. На місто вони наступають з різних сторін, атакуючи населенні пункти поруч з різноманітного озброєння.

Українські військові зазначають, що 7 червня на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації. Вів обстріли позицій наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Завдав авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.

В районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

Лише 7 червня захисниками та захисницями України на Донецькому та Луганському напрямках відбито одинадцять атак ворога. Під час цих атак було знищено три танки, п’ять артилерійських систем, дві бойові броньовані машини, тринадцять одиниць автомобільної техніки та три склади з боєприпасами противника.

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