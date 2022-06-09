Наша авіація також прицільно вдарила по опорному пункту ворога на Херсонщині. Про ситуацію на цьому напрямку розповіли в оперативному зведенні за добу командування "Південь".

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Інколи ворог виходить на стрілецькі бої

Щодо зафіксованих втрат російського війська, то це все була вправна робота артилеристів ЗСУ. Вони знищили 3 склади боєприпасів. Також під снаряди потрапила й техніка окупантів – 2 одиниці броньованої та 4 військових автомобілі.

Ситуація на південному напрямку нашої оборони динамічна й напружена. Переважна тактика – артилерійсько-мінометні дуелі, але часом ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтиснути наші підрозділи з їхніх позицій,

– описали добу в командуванні.

Окрім опорного пункту Повітряні сили ЗСУ вдарили також по скупченню військ. Скільки окупантів таким чином ліквідували – поки невідомо.

У цей день показали роботу артилеристів

Сухопутні війська оприлюднили відео, на якому показали, який вигляд має робота українських ПЗРК. 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола працювала спільно з аеророзвідкою 81 окремої аеромобільної бригади.

Після успішного наведення почали бити по складі з російськими боєприпасами на Запоріжжі. Загалом вибухи на записі були протягом хвилини, а потім почалася масштабна пожежа.

Скільки ворогів знищили днем раніше

На Півдні й 7 червня наші воїни ліквідували чимало окупантів. Одні лише ракетно-артилерійські підрозділи знищили майже два десятки ворогів. А щодо їхньої техніки, то під вогонь потрапили 9 російських броньованих військових машин.

Як загалом попрацювала авіація 8 червня

Повітряні сили повідомили, що за день загалом знищили 10 одиниць броньованої бойової техніки росіян у різних регіонах. Що живої сили, то відомо про приблизно 20 окупантів, яких знищили.

Щодо повітряних цілей, то українські зенітні ракетні війська вразили 2 безпілотні літальні апарати "Орлан-10". Також 7 безпілотників цього типу збила й протиповітряна оборона Сухопутних військ.